Tusk: Polska prezydencja jest po to, by wykorzystać naszą narodową mądrość

Inaugurację polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie. Hasło polskiej prezydencji brzmi "Bezpieczeństwo, Europo!". – 1000 lat temu Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, założył koronę. Narody europejskie przez tych 1000 lat mają wiele pozytywnych i negatywnych doświadczeń, żeby być mądrymi. Czuję wielką odpowiedzialność, jak opowiedzieć w siedem minut piękną historię. 21 stycznia będę mógł opowiedzieć o ambitnych planach Unii Europejskiej na te trudne sześć miesięcy – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk wskazał, że "polska prezydencja jest po to, żeby wykorzystać naszą narodową mądrość". – Europa ma szczęście, że w trudnym momencie historii, to Polska będzie wypełniać prezydencję. My w Polsce wiemy, jak odnaleźć wolność i siłę. Jesteśmy najbardziej proeuropejskim narodem – przekonywał.

– Źródła wielkości Europy: wolność, suwerenność są warte najwyższej ceny. Ale zróbmy wszystko, żebyśmy tej najwyższej ceny, ceny krwi nie musieli płacić – podkreślił.

Donald Tusk stwierdził też, że "wszyscy wiemy", że prezydencja Polski w Unii Europejskiej to będzie "bardzo trudne sześć miesięcy". – Przez najbliższe sześć miesięcy będziemy skupiali się na najważniejszych kwestiach: bezpieczeństwie, konkurencyjności, innowacyjności. Wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo – to są źródła naszej siły – zapowiedział premier. – Czy wy wszyscy, Europejczycy, jesteście gotowi na nowo wejść na drogę europejskiej siły? – pytał polityk.

– Słowo “solidarność” znaczy dzisiaj więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Polska będzie strażnikiem tej solidarności – przekonywał Tusk.

Rusza polska prezydencja

1 stycznia Polska przejęła, po Węgrzech, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja ma się skoncentrować na siedmiu wymiarach bezpieczeństwa (militarne, energetyczne, ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, informacyjne i cywilne). Warszawa będzie chciała w trakcie najbliższych miesięcy przeforsować kolejny pakiet sankcji antyrosyjskich, ponadto będzie starać się zintensyfikować prace nad inwestycjami obronnymi oraz zmodyfikować procedurę wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (chodzi o przedłużenie wydatkowania pieniędzy).

To drugi raz, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – poprzednia przypadała na drugie półrocze 2011 r. Prezydencja w Radzie UE sprawowana jest w systemie rotacyjnym kolejno przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej przez okres sześciu miesięcy. Przedstawiciele państwa sprawującego prezydencję odpowiadają m.in. za ustalanie porządku obrad posiedzeń poszczególnych gremiów Rady oraz prowadzenie negocjacji w gronie krajów członkowskich.

