Szef RE w Warszawie. "Nasza wspólna wizja Europy opiera się na tych samych wartościach"

W związku z przejęciem przez Polskę 1 stycznia półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie zorganizowano uroczystą galę. Hasło polskiej prezydencji brzmi "Bezpieczeństwo, Europo!". Jako pierwszy głos zabrał premier Donald Tusk. Następnie przemówił szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

– To dla mnie wielki zaszczyt, być w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Radzie UE. Nasza wspólna wizja Europy opiera się na tych samych wartościach, zasadach i strategicznych celach, by wzmacniać jedność krajów członkowskich, efektywność instytucji unijnych i dbać o dobrobyt mieszkańców – mówił portugalski polityk.

– To także droga Polski od czasu dołączenia do Unii Europejskiej 20 lat temu, źródło prawdziwej dynamiki, kamień węgielny europejskiej strategii obronnej, filar jednolitego rynku, innowacyjna i kwitnąca gospodarka – wskazywał. Przewodniczący RE ocenił, że "Polska jest definitywnie jedną z najlepszych historii sukcesu poszerzenia Wspólnoty". – To najlepsza inwestycja geostrategiczna, której dokonała Europa – zaznaczył.

– Nie ma lepszego momentu na objęcie przez Polskę przywództwa w Unii Europejskiej. Żywotność polskiej demokracji i poczucie tożsamości narodowej wzmacniają Wspólnotę – powiedział Costa.

Rusza polska prezydencja

1 stycznia Polska przejęła, po Węgrzech, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja ma się skoncentrować na siedmiu wymiarach bezpieczeństwa (militarne, energetyczne, ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, informacyjne i cywilne). Warszawa będzie chciała w trakcie najbliższych miesięcy przeforsować kolejny pakiet sankcji antyrosyjskich, ponadto będzie starać się zintensyfikować prace nad inwestycjami obronnymi oraz zmodyfikować procedurę wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (chodzi o przedłużenie wydatkowania pieniędzy).

To drugi raz, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – poprzednia przypadała na drugie półrocze 2011 r. Prezydencja w Radzie UE sprawowana jest w systemie rotacyjnym kolejno przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej przez okres sześciu miesięcy. Przedstawiciele państwa sprawującego prezydencję odpowiadają m.in. za ustalanie porządku obrad posiedzeń poszczególnych gremiów Rady oraz prowadzenie negocjacji w gronie krajów członkowskich.

