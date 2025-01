Poznań kupuje 30-letnie tramwaje z Niemiec

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu kupi od Stadtwerke Bonn wszystkie tramwaje typu R1.1. Pojazdów będzie 24. Jak opisuje "Głos Wielkopolski", miejski przewoźnik kupił dodatkowo pakiet części zamiennych i wyposażenia specjalistycznego do jej obsługi.

Rzecznik MPK Agnieszka Smogulecka przekazała gazecie, że cena każdego wozu będzie uzależniona od jego stanu. Pojazd może kosztować maksymalnie 46,5 tysiąca euro.

"MPK może zrezygnować z zakupu wagonów uszkodzonych (np. w wyniku wypadku) o ile przewoźnicy nie dojdą do porozumienia ws. obniżenia ceny. Zgodnie z umową tramwaje będą dostarczane sukcesywnie w 2025 r. Pierwszy powinien dotrzeć do Poznania za kilka miesięcy. Przed wyjazdem na poznańskie torowiska każdy z wagonów zostanie przebadany technicznie i przystosowany do korzystania z poznańskiej sieci, m.in. w zakresie sterowania zwrotnicami i sygnalizacją świetlną, systemu informacji pasażerskiej i kasowników. rzeczniczka MPK największymi zaletami tramwajów z Bonn są ich niskopodłogowość (na długości około 2/3 pojazdu) oraz ich dwukierunkowość. Oznacza to, że będą mogły wyjeżdżać one na linie wahadłowe czy te bez pętli (jak Błażeja na Naramowicach)" – czytamy. Wyprodukowano je w zakładach Siemensa i Düwaga w 1994 r. Pojazd ma 28,6 metra długości i mieści maksymalnie 170 pasażerów.

Koniec tramwajów wysokopodłogowych

Zakup tramwajów z Niemiec przy jednoczesnym zakupie 30 nowych, produkowanych pod Poznaniem tramwajów Modertrans Gamma (za 9,4 mln zł za sztukę), oznaczać będzie koniec użytkowania w Poznaniu tramwajów wysokopodłogowych, co stanowi ważny element dostosowywania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, a także matek z wózkami.

"Poznań wagony z Bonn chciał kupić od kilku lat, gdy okazało się, że niemieckie miasto zamawia nowe tramwaje. Zakup opóźniał się, bo Niemcy czekali na spóźnione dostawy nowych tramwajów produkcji czeskiej Škody" – podał "Głos Wielkopolski".

