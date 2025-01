Scholz zabiega o wsparcie niemieckiego przemysłu przez KE

Niemieckie media opublikowały list kanclerza Scholza do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Polityk, który mierzy się z trudnościami władzy, apeluje do szefowej Komisji Europejskiej o działania na rzecz konkurencyjności, w których – jak zapewnia – chce ją wesprzeć. "Z treści listu wynika, że zależy mu – co oczywiste – zwłaszcza na konkurencyjności niemieckiego przemysłu" – zauważa Deutsche Welle.

Kanclerz apeluje m.in. o jak najszybsze przyjęcie i wdrożenie wynegocjowanej po 25 latach umowy między Unią Europejską a organizacją Mercosur (Wspólny Rynek Południa), w skład której wchodzą Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

Ulga dla Niemiec

Ponadto Scholz sugeruje, że konieczne są "dodatkowe impulsy zakupowe" dla aut elektrycznych. Według kanclerza trzeba wprowadzić "niebiurokratyczną ulgę podatkową dla pojazdów produkowanych w Niemczech" dla prywatnych zakupów na poziomie krajowym". "W UE zaś widziałby wprowadzenie podobnej krótkoterminową inicjatywę" – czytamy.

Dodatkowo polityk SPD wzywa szefową KE do rozmów z Chinami w sprawie wycofania się z nałożonych kilka miesięcy temu karnych ceł na chińskie elektryki. Powodem jest to, że Berlin obawia się bowiem konfliktu gospodarczego z Chinami i środków odwetowych.. Scholz chciałby rozmów z Pekinem i "polubownego zakończenia sprawy".

Kanclerz Niemiec wezwał też do zorganizowania przez KE "europejskiego szczytu stalowego", aby pomóc sektorowi metalurgicznemu. Polityk chce wspierać energochłonny sektor m.in. poprzez "bardziej pragmatyczne i elastyczne" wsparcie dla przejścia na przyjazną dla klimatu produkcję stali.

Wśród postulatów Scholza znalazło się także ograniczenie biurokracji. Jego zdanie konieczny jest "wspólny europejski impuls, aby zmniejszyć jej koszty i zwiększyć możliwości innowacyjne firm".

