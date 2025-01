"Poważnie traktuje wiarę". Katolicki hierarcha na inauguracji Trumpa

Kard. Dolan odmówił również podobną modlitwę podczas inauguracji Trumpa w 2017 roku po jego zwycięstwie w 2016 roku.

Kard. Dolan i Trump rozmawiali o wierze

Arcybiskup Nowego Jorku wyznał w wywiadzie, że omawiał z Trumpem, w młodości prezbiterianinem, a deklarującym się obecnie jako chrześcijanin bezwyznaniowy, kwestie wiary. Zapewnił, że "poważnie traktuje on swoją wiarę chrześcijańską".

Kard. Dolan zaznaczył, że Trump "wie, iż coś mistycznego wydarzyło się podczas dwóch prób zamachu", które miały miejsce podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku. Trump został postrzelony w ucho na wiecu 13 lipca w Pensylwanii w zamachu, w którym zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. We wrześniu mężczyzna został oskarżony o próbę zamachu na Trumpa, podczas gdy kandydat grał w golfa na Florydzie, ale został zauważony przed oddaniem strzałów.

"Przypomniałem [Trumpowi], że kiedy Ronald Reagan odwiedził Jana Pawła II obaj byli ofiarami okrutnych zamachów i ledwo uszli z życiem. Ronald Reagan powiedział: «Ojcze Święty, Matka Teresa powiedziała mi, że Bóg ocalił mi życie, ponieważ mam uczynić coś ważnego», a Jan Paweł II uśmiechnął się do niego i powiedział: «Panie Prezydencie, Matka Teresa powiedziała mi to samo, więc dlaczego nie mielibyśmy pracować razem i uczynić coś dla świata?»" – wyznał arcybiskup Nowego Jorku.

Hierarcha: Próby zamachu na Trumpa miały coś wspólnego z jego rosnącą wiarą

Hierarcha dodał, iż jest przekonany, że dwie próby zamachu prawdopodobnie "miały coś wspólnego" z rosnącą wiarą prezydenta elekta.

"Nigdy nie wiadomo, ponieważ to wszystko jest działaniem Boga, a nie naszym. Wiara jest darem, inicjatywą Boga. To nie nasza energia to czyni. Musimy współpracować; musimy ją przyjąć" – zaznaczył kard. Dolan.

Trump organizuje również nabożeństwo międzywyznaniowe w niedzielę 19 stycznia, w przeddzień inauguracji.

