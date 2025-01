Minister odwołuje ważny projekt. W tle sylwester TV Republika?

"Szybko poszło. Decyzją Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny w Chełmie nie powstanie zapowiadane Centrum Digitalizacji Medycznej" – poinformował na platformie X prezydent Chełma Jakub Banaszek, publikując zarządzenie szefowej resortu zdrowia z 30 grudnia 2024 r.

Samorządowiec zwrócił się z pytaniem do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. "To jest to Wasze zapowiadane na konwencji wsparcie dla średnich miast?" – zapytał. "Dodam, że to projekt z KPO" – podkreślił Banaszek.

"Się ktoś przed Sylwestrem sfochował? I nie będzie CDM w ogóle czy nie będzie w Chełmie?" – pytał jeden z internautów. "Myślę, że będzie, ale w innym mieście. Nie sądzę, że ma to związek bezpośredni, raczej z uwagi na dyskusje o sylwestrze »ktoś« sobie o tym przypomniał lub »ktoś« kazał sprawdzić jakie projekty realizuje się w Chełmie" – odpowiedział Jakub Banaszek.

"Żałosne. Mścić się za sylwestra"

Sprawa wywołała falę komentarzy. "Żałosne. Mścić się za sylwestra i dlatego, że się nie wygrało w kwietniu w Chełmie. Kompletny »psychiatryk«" – napisał Grzegorz Wszołek, dziennikarz i publicysta.

"Co to są za gnoje! Zabrali inwestycję i miejsca pracy za Sylwestra Republiki" – stwierdził użytkownik Zygfryd Czaban.

"Ależ żenada w wykonaniu pani Izabeli Leszczyny" – zaznaczył poseł PiS Radosław Fogiel.

Sylwester TV Republika w Chełmie

Chełm wspólnie z Telewizją Republika i samorządem województwa lubelskiego zorganizował sylwestrową imprezę, która odbyła się na placu Łuczkowskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło tłumy mieszkańców, wystąpili: Bayer Full, MIG, Piękni i Młodzi, Defis, Iness, Don Vasyl, Exaited, Milano, Elwira Mejk, Playboys, Andrzej Rosiewicz, Lombard, Kombi, Weekend, Top One, Aleksandra Gołda, Marcin Klimczak i Mateusz Mijal, a także Captain Jack, Bad Boys Blue oraz legendarny zespół Boney M.

Prezes Republiki Tomasz Sakiewicz poinformował, że koncert oglądało przed telewizorami aż 4 mln widzów. Z kolei Wirtualne Media podały, że sylwester TV Republika przyciągnął średnio 1,332 mln widzów, co przełożyło się na 10,7 proc. udziału w grupie wiekowej 4+ i 6,8 proc. w 16-59.

