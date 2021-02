Morawiecki: Krajowy Plan Odbudowy jest prologiem Polskiego Nowego Ładu

Mateusz Morawiecki udzielił obszernego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Szef polskiego rządu przedstawił w nim szerzej założenia Krajowego Planu Odbudowy polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Jak sam stwierdził, ma on nie tylko wspomóc krajową ekonomię doświadczoną ograniczeniami sanitarnymi, ale także przebudować ją.

– Kryzys COVID-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać, jeśli chcemy, by lukę rozwojową między Polską i Zachodem ostatecznie zlikwidować – powiedział premier.

Krajowy Plan Odbudowy

– Krajowy Plan Odbudowy i tarcze antykryzysowe to dwa zupełnie odmienne instrumenty, choć ich wspólnym celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu. KPO to nasz plan zagospodarowania środków, które wynegocjowaliśmy w budżecie unijnym w lipcu. Tarcze antykryzysowe działają od początku kryzysu, od blisko roku, i dobrze, że nie czekaliśmy na środki unijne, bo one do chwili obecnej w żadnym kraju członkowskim nie zostały jeszcze uruchomione. Pomyślmy, co by się zdarzyło, gdybyśmy mieli polegać tylko na środkach unijnych – powiedział Morawiecki.

Zgodnie z założeniami KPO do Polski, do końca 2026 r. ma wpłynąć z tego tytułu 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

– Zaczynamy szerokie konsultacje tego planu, bo chcemy, żeby pod finalną wersją mogła się podpisać każda gmina w Polsce. Na złożenie KPO do Komisji Europejskiej mamy czas do końca kwietnia i chcemy go wykorzystać jak najlepiej. Pierwsze inwestycje powinny zostać uruchomione jeszcze w tym roku – tłumaczy szef polskiego rządu.

Premier podkreślił, że implementacja KPO będzie o tyle łatwiejsza, że jego założenia "wpisują się w logikę rozwoju, którą przyjęliśmy już w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To nie jest rewolucja, ale ewolucja, kontynuacja kierunku, który Zjednoczona Prawica obrała już 5 lat temu".

Polskie firmy farmaceutyczne

Premier odniósł się także do kryzysu wokół dostaw szczepionek do Unii Europejskiej. Podczas niedawnego wideoszczytu Rady Europejskiej Morawiecki zaproponował jego rozwiązanie.

– W tym momencie czekamy na zwiększenie dostaw szczepionek. Unia zapłaciła firmom farmaceutycznym ponad 2,7 mld euro, żeby przyspieszyć wynalezienie szczepionek. Firmy na tym skorzystały, ale nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Dlatego oczekujemy bardziej zdecydowanych działań ze strony Rady Europejskiej – stwierdził.

Premier wskazał także, że obecna sytuacja wymaga inwestycji w polskie firmy farmaceutyczne, które "chcą zaangażować się w proces wytwarzania szczepionki".

– Odbudowa siły polskich firm farmaceutycznych to jeden z priorytetów na najbliższe lata. Zwłaszcza na początku epidemii widzieliśmy, w jakiej pułapce znalazła się niemal cała Europa ze względu na outsourcing produkcji leków czy wyrobów medycznych do państw azjatyckich. Tego błędu w przyszłości nie możemy powielać – ocenił szef polskiego rządu.

Polski Nowy Ład

Według Morawieckiego Krajowy Plan Odbudowy jest "prologiem Polskiego Nowego Ładu". Jak zaznaczył PNŁ znacznie wykracza poza ramy KPO, ale można stwierdzić, że oba programy są komplementarne.

– Polska potrzebuje programu, który będzie trampoliną odbicia gospodarczego i dźwignią wzrostu. Chcemy w najbliższych latach mocno zainwestować we wzrost produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki – to pozwoli kontynuować budowę polskiego modelu państwa dobrobytu. Choć może trafniej byłoby mówić o modelu dynamicznego rozwoju – tłumaczy premier.

– Mogę zapewnić, że obie wymienione sfery – niższe i bardziej sprawiedliwe podatki oraz większa dostępność i lepsza jakość ochrony zdrowia – są filarami PNŁ. Proponowane przez nas rozwiązania stworzą warunki do takiego przemodelowania systemu podatkowego i systemu ochrony zdrowia, które w krótkim czasie zbliży Polskę do poziomu najbardziej rozwiniętych państw europejskich. To będzie ogromna zmiana jakościowa – dodał.

Przyszłość Zjednoczonej Prawicy

Morawiecki został również zapytany o przyszłość obozu rządzącego. To nawiązanie do niedawnego wywiadu, jakiego PAP-owi udzielił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Zjednoczona Prawica stoi dziś przed historycznym wyzwaniem. Dzięki solidarnej i mądrej polityce możemy wyprowadzić Polskę z największego kryzysu gospodarczego i społecznego od czasów zmian po 1989 r. – powiedział premier.

– To jest rzadki moment, w którym w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za losy Polski w perspektywie kilku dekad – zadanie, które wykracza poza logikę sporu politycznego, ograniczonego do rytmu kadencji parlamentarnych. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Prezes Jarosław Kaczyński, dlatego mogę podpisać się pod jego apelem o jedność naszego środowiska politycznego. Wielokrotnie w historii Polski mieliśmy takie momenty, w których partykularne interesy przeważały nad dobrem wspólnym. Każdy z tych momentów zapisał się w naszych dziejach fatalnie. Wierzę, że dziś potrafimy być mądrzejsi. Bo tu nie tylko chodzi o przyszłość obozu politycznego. Tu chodzi o dobrą przyszłość Polski –ocenił Morawiecki.

