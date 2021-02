Morawiecki: Podpisujemy porozumienie z Koreą Południową

Szef rządu poinformował o podpisaniu międzyrządowego porozumienie z Koreą Południową, które dotyczyć będzie współpracy inwestycyjnej i gospodarczej.

– Dokument obejmuje współpracę nie tylko między lotniskami (planowanym CPK i Seul-Inczon). To porozumienie również na poziomie międzyrządowym, w wymiarze inwestycyjnym i gospodarczym. Polsko-koreańska synergia stwarza niezwykle obiecujące pola możliwości. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy to połączenie wiedzy i ambicji, doświadczenia i potencjału. To także ważny krok w stronę tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich odbicia gospodarczego. Otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii polskiej modernizacji – powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji prasowej.

– Mam nadzieję, że po ceremonii podpisania porozumienia o współpracy relacje polsko-koreańskie staną się jeszcze bliższe i otworzą się przed nami nowe perspektywy – stwierdził z kolei minister ziemi, infrastruktury i transportu Korei Południowej Byeon Chang-heum.

Strategiczne doradztwo przy CPK

Konferencja dotyczyła porozumienia o współpracy między Polską i Koreą Południową oraz złożenia podpisów pod umową o doradztwie strategicznym dla CPK ze strony Incheon International Airport Corporation.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

