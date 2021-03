Suski mocno o słowach opozycji: To jest zawiść

– To jest też zawiść, że za czasów Platformy Orlen słabo stał, miał bardzo niewielkie dochody – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24 Marek Suski, który niedawno objął nową funkcję.

W ostatnich tygodniach posłowie opozycji mocno krytykują prezesa Orlenu, zwłaszcza w kontekście przejęcia przez kierowany przez niego koncern Polska Press oraz w związku z ujawnionymi przez "Gazetę Wyborczą" taśmami Obajtka.

Nowy Polski Ład

Suski ocenił także, że Nowy Polski Ład impulsem do rozwoju gospodarki. – Podjęliśmy w naszym kraju decyzję o tym, że proponujemy pewną nową umowę społeczną - Nowy Polski Ład - że nie zaprzestajemy inwestycji infrastrukturalnych – stwierdził.

O Nowym Polskim Ładzie coraz częściej wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. W niedawnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier Mateusz Morawiecki określił go jako "trampolinę odbicia gospodarczego" oraz "dźwignię wzrostu". Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel wskazał przybliżony termin przedstawienia jego założeń. Ocenił także, że będzie on bardzo dużym zaskoczeniem dla opozycji.

Konflikt z Unią

Marek Suski wskazał także, że ambicje Polski mogą prowadzić do spięć z liderami Unii Europejskiej. Polityk podkreślił jednak, że polskiemu rządowi chodzi o bycie traktowanym po partnersku, jako podmiot, a nie przedmiot polityki europejskiej.

– Chcemy być nowoczesnym państwem, chcemy być traktowani po partnersku w Unii, jeśli ktoś nas tak nie chce traktować, to się o swoje upominamy – powiedział.

Susko skomentował także obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy.

– Liczę na to, że to tylko chwilowa sytuacja, w której dochodzi do dyskusji. Myślę, że wychodzimy już z tego drobnego zawirowania – powiedział.

Czytaj też:

Suski: Powrót PO do władzy gorszy niż III wojna światowaCzytaj też:

Suski: Nie będzie zakazu uboju rytualnego