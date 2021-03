Suski: Powrót PO do władzy gorszy niż III wojna światowa

"Dziś w Garwolinie dyskutowaliśmy o wariantach budowy dróg dojazdowych do projektowanego mostu na Wiśle w Kozienicach. Zbudujemy ten most chyba, że będzie III wojna światowa albo coś gorszego - powrót PO do władzy" – napisał w czwartek na Twitterze Suski.

Kim jest Marek Suski?

Polityk pochodzi z Grójca i od 2001 roku nieprzerwanie zasiada w Sejmie jako poseł. W latach 2017–2019 był szefem gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Zasiadał również w komisji śledczej wyjaśniającej aferę Amber Gold – był jej wiceprzewodniczącym. Jest jednym z najbliższym współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.

Mosty dla Regionów

Most w Kozienicach powstanie w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W ramach tego programu mosty mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

Most łączący powiaty garwoliński i kozienicki ma kosztować około 680 mln zł. 80 proc. tej kwoty pokryje budżet państwa. Zgodnie z zasadami programu Mosty dla Regionów, rozpoczęcie budowy przeprawy musi nastąpić do końca 2027 roku.

Jak podaje branżowy kwartalnik "Mosty", obecnie na Wiśle między Dęblinem a Górą Kalwarią nie ma mostu, kursuje jedynie prom. Budowa przeprawy ma więc znaczenie strategiczne. Co więcej, w bliskim sąsiedztwie znajduje się jeden z największych pracodawców w regionie – Elektrownia Kozienice, druga co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce.



