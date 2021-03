Rusza Nowy Ład. Kaczyński: Myślimy o przyszłości

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Natalia Nitek-Płażyńska i Jakub Banaszek przedstawili niektóre założenia rządowego planu.

Nowy Ład ma się się skupiać na dziesięciu obszarach:

Plan na zdrowie,

Uczciwa praca-godna płaca,

Dekada rozwoju,

Rodzina i dom w centrum życia,

Polska - nasza ziemia,

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek,

Dobry klimat dla firm,

Czysta energia-czyste powietrze,

CyberPoland 2025,

Złota jesień życia.

Dokładne informacje dot. Nowego Ładu mają zostać ujawnione już za tydzień 20 marca. – Przedstawiamy Polakom rozwiązania, które pozwolą naszej Ojczyźnie rozwijać się jeszcze szybciej i doganiać bogatsze kraje pod względem poziomu życia obywateli — mówił Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm.

Kaczyński: Myślimy o przyszłości

Podczas konferencji zaprezentowano również spot, w którym wystąpił premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski. Potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa – mówił.

Premier Morawiecki natomiast podkreślił, że w czasie pandemii rząd zainwestował olbrzymie publiczne pieniądze na ratowanie miejsc pracy.

– Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy – podkreśla Kaczyński w spocie.

– Czas na polski Nowy Ład, wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość – dodał premier Morawiecki.

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

