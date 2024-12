Morawiecki poleca książki na święta. Wskazał pięć tytułów

"Prezenty odpakowane? Mam nadzieję, że znaleźliście wśród nich również wiele książek, które przyniosą Wam w nowym roku masę radości i inspiracji. A to moje TOP 5 książek, które polecam – na święta i nie tylko... " – napisał na portalu X Morawiecki.

Na koniec parlamentarzysta życzył "miłej lektury i odpoczynku".

Morawiecki: To moje top 5 książek na święta

Do wpisu zostało również dołączone nagranie.

– Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas na spokojne, rodzinne spotkania, ale także moment, aby nadrobić zaległości książkowe. Dlatego dziś mam dla was moje top 5 książek, które warto przeczytać przez te święta – powiedział Morawiecki.

Jako pierwszy tytuł poseł PiS wskazał książkę Michaela Pettisa i Matthew Kleina "Wojny handlowe to wojny klasowe".

– To mapa współczesnego chaosu. Absolutny must read dla wszystkich zainteresowanych geopolityką. Pettis i Klein pokazują, że konflikty handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to tak naprawdę głęboka walka o redystrybucję władzy i kapitału, także wewnątrz poszczególnych krajów – wyjaśnił były premier.

Kolejnym wybranym tytułem jest książka Yanisa Varoufakisa "Technofeudalizm – co zabiło kapitalizm?".

– Były minister finansów Grecji i jeden z ciekawszych współczesnych ekonomistów opowiada o tym, że tak naprawdę kapitalizm ustąpił już nowemu systemowi gospodarczemu. Ostrzeżenie przed tym, jak monopolizacja technologii zagraża naszej suwerenności i wolności – relacjonował Morawiecki. – Mocne i inspirujące – dodał.

Szczepan Twardoch wśród rozmówców prof. Nowaka

Mateusz Morawiecki polecił również książkę prof. Andrzeja Nowaka "Kto pisze naszą historię? Rozmowy polskie wiosną XXI wieku".

– Prof. Andrzej Nowak w swojej książce rozmawia z różnymi postaciami polskiej kultury: z Antonim Liberą, Jackiem Dukajem, ale też ze Szczepanem Twardochem i Adamem Leszczyńskim. Zderzają się tu różne perspektywy – od konserwatywnych po liberalne, a są to debaty o polskiej tożsamości, historii i współczesnym państwie. Ta lektura naprawdę daje dużo do myślenia – zauważył poseł PiS.

Nazwisko Jacka Dukaja pojawiło się również w kontekście innej książki, której autorem jest już sam pisarz. Chodzi o "Po piśmie".

– Ta książka pokazuje, jak technologia wypiera pismo i nie jest to tylko banalny sposób zastąpienia jednego źródła wiedzy, jednej metody pozyskiwania wiedzy inną. Wchodzimy w świat coraz bardziej obrazkowy, filmowy, świat, który wygląda zupełnie inaczej niż epoka, która nas ukształtowała. Warto, naprawdę warto sięgnąć po tę książkę – powiedział były premier.

Jako piątą książkę Morawiecki wskazał publikację Wolfganga Münchaua "Kaput: The end of the German miracle".

– Nasz zachodni sąsiad przeżywa coraz poważniejsze turbulencje gospodarcze. Z czego one się wzięły? Jaka jest ich geneza? Co zrobić, żeby je przezwyciężyć? O tym wszystkim możecie przeczytać w tej bardzo ciekawej książce – mówił polityk.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, wymienione książki to jego "piątka na te święta". – Mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie coś fajnego i inspirującego. Podzielcie się swoimi uwagami – powiedział Morawiecki.

