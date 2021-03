Rusin rozmyśla o "Nowym Ładzie"... na Malediwach. Bezlitosne komentarze

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów. Jak dotąd zaprezentowano jedynie 10 obszarów, które swoimi działaniami będzie obejmował "Nowy Ład"

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

"Gdy na chwilę próbujesz zapomnieć..."

Temat ten spędza sen z powiek jednej z celebrytek. Chodzi o Kingę Rusin, która podzieliła się swoją refleksją na ten temat na jednym z portali społecznościowych.

"Gdy na chwilę próbujesz zapomnieć o tym, że złodzieje, kłamcy i podpalacze wprowadzają w twoim kraju 'nowy ład'..." – napisała Rusin, załączając do wpisu zdjęcie ze słonecznych Malediwów. Na fotografii widzimy samą dziennikarkę nad brzegiem lazurowego morza.

Ten wpis nie mógł pozostać bez odzewu. "Od razu mi lepiej wiedząc, że Kinga Rusin chilluje sobie na jakiejś plaży, a ja i miliony obywateli wciąż w tym piekle" – napisał jeden z użytkowników Twittera.

Komentarzy było jednak więcej. Oto tylko niektóre z nich:

twittertwittertwittertwitterCzytaj też:

