Rzecznik PiS tłumaczy decyzję o przełożeniu prezentacji "Nowego Ładu"

Jak przekazała Polskiej Agencji Informacyjnej Anita Czerwińska, ze względu na sytuację epidemiczną Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o przełożeniu prezentacji "Nowy Ład", która miała odbyć się w najbliższą sobotę.

– Rząd w tej chwili skupia się na walce z pandemią, gdyż życie i zdrowie Polaków jest najważniejsze – podkreśliła rzecznik PiS.

"Atmosfera przygnębienia"

Jako pierwszy o odwołaniu sobotniej prezentacji informował serwis Wirtualna Polska, według którego decyzję w tej sprawie miał podjąć po konsultacji z premierem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dowiedzieli się dziennikarze tego portalu, do takiego obrotu sytuacji miały przyczynić się względy pandemiczne, ale również ogólne zamieszanie polityczne w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, związane n.in. ze sprawą prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Serwis pisze o "atmosfrze przygnębienia" która od kilku dni panować ma w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "[...] nikt nie potrafi powstrzymać ataków na prezesa Orlenu. Nawet w Prawie i Sprawiedliwości przestają wierzyć, że uda się go obronić" – czytamy.

Informator Wirtualnej Polski stwierdził wprost, iż sobota byłaby "społecznie złym momentem na inaugurowanie nowego programu gospodarczego".

Nowy Ład - co wiemy do tej pory?

Od tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

W ubiegłym tygodniu PiS zaprezentowało spot promujący ten program. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

