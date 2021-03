"To kawał sk......na!". Polityk PiS o walce z koronawirusem

12 marca portal Wprost.pl poinformował, że szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski jest zakażony koronawirusem. Z artykułu wynikało, że polityk bardzo ciężko przechodzi chorobę i w związku z tym konieczna była hospitalizacja.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Bliski współpracownik Kaczyńskiego zakażony. "Ciężko przechodzi to świństwo"

"Najgorsze za mną"

Po dłuższym milczeniu ws. choroby, Sobolewski zabrał dziś głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak poinformował, najgorsze ma już za sobą.

"To nie było lekkie i łatwe 13 dni, ale Bogu dzieki najgorsze za mną, przede mną kilkanaście dni izolacji domowej" – napisał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS. Dziękując wszystkim którzy wspierali go w ostatnim czasie, podkreślił, że może przekazać jedno. "COVID-19 to kawał "sk......na" ‼️‼️‼️" – napisał.

Polityk zaapelował, aby uważać na siebie i innych. Do swojego wpisu załączył wymowny gif ze słowem "Victory" [zwycięstwo - ang.].

twitter

Krzysztof Sobolewski to jeden z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na co dzień zajmuje się wewnętrznymi sprawami Prawa i Sprawiedliwości i pilnuje struktur partii.

Koronawirus w Polsce

Od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce, potwierdzono go dotąd u 1 984 248 osób, z których 48 388 zmarło. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych i potwierdzonych 27 278 przypadkach zakażenia i 356 nowych zgonach.

Zestawienia publikowane przez resort zdrowia mówią, że w szpitalach przebywa obecnie 21 858 chorych na COVID-19, z czego pod respiratorem jest 2190 z nich.

Czytaj też:

"Czarne scenariusze". Rzecznik MZ: Dzisiejsze wyniki nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:

Piaseczny w szpitalu z powodu COVID-19. Ma problemy z oddychaniem