Chełminiak recenzuje: Wszystko o moim ojcu

Ola pierwszy raz w życiu leci samolotem, nie ma pieniędzy ani znajomości, ale jesteśmy spokojni, że na Szmaragdowej Wyspie da sobie radę, bo to dziewczę charakterne i dobrze znające język angielski (dla pokolenia, które swojej szansy upatruje w emigracji, umiejętność nie do przecenienia). Matka pogodziła się z podłym losem. Ojciec w pogoni za pieniądzem stracił emocjonalny kontakt z rodziną. Ola potrafi o nim powiedzieć jedynie tyle, że „robił, co mógł”.