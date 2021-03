Klęska superprodukcji

Zdarzały im się jednak też niepowodzenia, a należał do nich film „Kocha, lubi, szanuje” (premiera 28 marca 1934 r.), chociaż wydawało się, że był on skazany na sukces. W rolach głównych: Bodo i Loda Halama, w drugoplanowych: Ludwik Lawiński, Michał Znicz, Stanisław Sielański, Zula Pogorzelska i Konrad Tom, muzyka Henryka Warsa, zdjęcia Seweryna Steinwurzela, a do tego reżyseria Waszyńskiego.