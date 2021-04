Test "Do Rzeczy": Inteligentna kamera EZVIZ C3X

Wyraźny, pełen szczegółów, kolorowy obraz, możliwość jednoczesnego rejestrowania zdarzeń w chmurze i na karcie SD oraz wbudowana bardzo głośna syrena alarmowa – to największe zalety urządzenia chińskiej firmy ezViz reklamowanego jako pierwsza na świecie inteligentna kamera z podwójnym obiektywem. Bardzo solidnie wykonana, ważąca 425 g kamera ukryta w metalowej obudowie pozytywnie wyróżnia się na tle tańszych plastikowych zewnętrznych kamerek IP. Certyfikat IP67 zapewnia zaś, że urządzenie powinno poradzić sobie nawet podczas burzowych, deszczowych, a nawet mroźnych dni (według producenta może pracować w temperaturach od –30 do +60 st. c).