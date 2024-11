Gawkowski podał, kiedy najwcześniej kandydat Lewicy. Padły trzy nazwiska

W poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji i jeden z liderów Lewicy komentował bieżące wydarzenia polityczne w Programie 1 Polskiego Radia. Na początku programu został zapytany o kandydatów na prezydenta dwóch największych obecnie ugrupowań – Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki z poparciem PiS. Gawkowski: Nie zdziwię się, jeśli zmienią

– Trudno być zdziwionym, że to Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy. Wszystko na to wskazywało od tygodni, mimo kampanii wewnętrznej, którą PO prowadziła. Dla tych, co czują puls polityki, Trzaskowski był naturalnym kandydatem – powiedział wiceszef rządu.

Gawkowski powiedział, że Nawrocki jest z kolei nową osobą na scenie wyborczej, ale wystawioną przez PiS, która nie ma nic wspólnego z niezależnością i jeszcze nieprzygotowaną do roli prezydenta. W ocenie polityka Nawrocki będzie uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Gawkowski powiedział, że zobaczymy, jak rozwinie się kampania, i jak będzie wypadał na kolejnych wystąpieniach Nawrocki, ale nie zdziwiłby się, gdyby w styczniu wrócił temat kandydata PiS i doszło do zmiany w tym zakresie.

Kandydat Lewicy najwcześniej 15 grudnia

Pytany, kto będzie reprezentował w wyborach Lewicę, Gawkowski wskazał, że prawdopodobnie kandydat lub kandydatka na prezydenta zostanie ogłoszona w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie wcześniej niż 15 grudnia. – Wszyscy będą mówili o tym, kto będzie czarnym koniem, który zawalczy o procenty i będzie miał znaczenie przy drugiej turze wyborów – powiedział.

– Wiem, że to będą trudne wybory. Zdaję sobie sprawę, że będą dotyczyły spraw, które można naszkicować w trójkącie – bezpieczeństwo, gospodarka, praca. Lewica takiego kandydata będzie szukała – odpowiedzialnego za przyszłość, ale poszukującego też zgody i współpracy w trudnych czasach, mającego zaplecze i background polityczny. Jest kilka osób, badania są prowadzone – powiedział minister.

Dopytywany, o kogo chodzi, wymienił Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i Magdalenę Biejat. Zapytany, czy w badaniach jest uwzględniania minister równości Katarzyna Kotula, Gawkowski potwierdził. Przyznał, że w badaniach są także mężczyźni, ale nie chodzi o jego osobę.

Kandydaci na prezydenta

Jako pierwsza swojego kandydata wskazała Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni prezentuje swój program na przed kampanijnych spotkaniach z wyborcami. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki.

Start w wyborach ogłosili również poseł Marek Jakubiak oraz Szymon Hołownia z Polski 2050 który twierdzi, że jest „kandydatem niezależnym”. W reakcji na te słowa Mentzen wyzwał marszałka Sejmu na debatę, ale ten odmówił.

Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. W głosowaniu członków PO i pozostałych ugrupowań współtworzących KO 22 listopada Rafał Trzaskowski dostał 74 proc. głosów, a Radosław Sikorski 25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Karol Nawrocki nie należy do partii i został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". W trakcie swojego wystąpienia zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków.

