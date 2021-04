Znany muzyk zachorował na COVID-19 po szczepieniu. "Byłem w ciężkim stanie"

Kuba Sienkiewicz jest z wykształcenia neurologiem, jednak Polakom jest znany głównie ze swojej działalności artystycznej. To wokalista i lider zespołu Elektryczne Gitary. Niedawno muzyk informował w mediach społecznościowych, że zaszczepił się preparatem koncernu AstraZeneca. Miało to miejsce w środku dyskusji, jaka rozgorzała wokół szczepionki tego producenta. Mimo kontrowersji i doświadczonych silnych objawów niepożądanych odczynów poszczepiennych, Sienkiewicz przekonywał do szczepienia się. Teraz muzyk ujawnił, że przeszedł zakażenie koronawirusem po otrzymaniu szczepionki.

Ciężki przebieg leczenia

W rozmowie z "Faktem" Sienkiewicz przyznał, że mimo zaszczepienia się preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu nie uniknął zakażenia koronawirusem. Co więcej, przebieg choroby był w jego przypadku bardzo ciężki.

– Byłem w szpitalu w ciężkim stanie (...). Dziękuję całemu zespołowi Kliniki Reumatologii, profesor Katarzynie Życińskiej, wszystkim lekarzom, personelowi oddziału, rehabilitacji, diagnostyki i izby przyjęć za znakomitą opiekę i leczenie – powiedział.

Muzyk trafił do szpitala MSWiA w Warszawie pod koniec marca. Wyszedł z niego 4 kwietnia. Przez cały okres hospitalizacji zmagał się z covidowym zapaleniem płuc. Jak przyznał, szczepionkę przyjął 4 dni przed tym, jak trafił do szpitala.

"Jest już lepiej"

Sienkiewicz w rozmowie z gazetą potwierdził, że czuje się już lepiej. Jak przyznał nie wie, gdzie mogło dojść do zakażenia. – Nie śledziłem drogi zakażenia – powiedział.

Muzyk stwierdził również, że istnieje możliwość, że silna reakcja organizmu na szczepionkę była po prostu pierwszymi objawami koronawirusa. W momencie przyjęcia do szpitala odporność po zaszczepieniu mogła się bowiem jeszcze nie wykształcić. Sienkiewicz zadeklarował również, że przyjmie drugą dawkę szczepionki, termin przyjęcia której wyznaczono mu na czerwiec.

Czytaj też:

Lider "Elektrycznych gitar" atakuje PiS: Lekarze głodują, a rząd wydaje pieniądze na „pomniki głupoty"