Kiedy luzowanie obostrzeń? Rzecznik rządu: Wolę zaniżać oczekiwania

– Liczę, że końcówka kwietnia przyniesie nieco lepsze informacje, że częściowo będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług, być może podjąć decyzje dot. usług na powietrzu. To wszystko zależy od tego, jak daleko będzie posunięty program szczepień i jak wiele będzie zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach – mówił rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego na antenie Polsat News.

Dopytywany, czy jest nadzieja na to, że majówkę będzie można spędzić w ogródkach restauracyjnych, rzecznik rządu odpowiedział, że nie wyklucza takiego wariantu. – Ale wolę zaniżać oczekiwania, ponieważ ten rok wydarzeń związanych z epidemią nauczył nas naprawdę dużej pokory, jeżeli chodzi o oczekiwania – zaznaczył.

Możliwe decyzje w przyszłym tygodniu

– Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić decyzję co do żłobków i przedszkoli, być może także usług – mówił Piotr Müller. Gość Polsat News przyznał, że przed szpitalami trudny czas, ponieważ dane dot. liczby zajętych łóżek są opóźnione o kilkanaście dni względem liczby zakażeń. Zwrócił on także uwagę, że sytuacja epidemiczna w województwach jest zróżnicowana.

Rząd przedłuża obostrzenia

– Przedłużamy obowiązujące obostrzenia co najmniej do 18 kwietnia – mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Z jednej strony widzimy niewielki spadek dziennej liczby zachorowań, ale trzeba pamiętać, że jest to związane z okresem świątecznym. Reprezentatywne informacje pojawią się w kolejnych dniach – podkreślił Niedzielski.

Z tego powodu – jak tłumaczył polityk – okres obowiązywania obostrzeń wprowadzonych przez rząd będzie przedłużony co najmniej do 18 kwietnia.

Czytaj też:

Lockdown w Niemczech. Merkel chce krótkiego zaostrzenia