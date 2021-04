Semeniuk: Jesteśmy gotowi do szerokiego otwarcia gospodarki

Kiedy zaczną być zdejmowane obowiązujące restrykcje? Tego w tej chwili nie wiadomo. Wiadomo jednak, że obecne obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. Taką informację przekazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Plan na otwieranie gospodarki

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana przez dziennikarza TOK FM, czy rząd ma plan powrotu do normalności, odparła, że taki plan "jest już od ponad roku".

– Będzie on wyglądał analogicznie do 2020 roku. W maju rok temu również mieliśmy do czynienia z etapem odmrażania gospodarki, kiedy staraliśmy się sukcesywnie i równolegle otwierać różne gałęzie – powiedziała.

Wiceminister dodała, że jeżeli tylko poprawi się sytuacja epidemiczna w kraju, resort pracy i technologii będzie rekomendował "jak najszersze otwarcie gospodarki". – Jesteśmy na to gotowi, protokoły bezpieczeństwa są gotowe i aktualizowane przez moich pracowników na bieżąco – zapewniała.

Rządowe wsparcie dla firm

Wiceszefowa MPiT mówiła o przedłużeniu tzw. tarczy branżowej dla przedsiębiorców objętych lockdownem. Pytana, kiedy będzie gotowe rozporządzenie w tej sprawie Semeniuk poinformowała, że w obecnym tygodniu trwają prace nad tym dokumentem. I najpewniej w przyszłym tygodniu projekt rozporządzenia będzie omawiany na Radzie Ministrów.

Przypomniała, że "tarcza branżowa" składa się z czterech instrumentów: zwolnienia z ZUS, postojowego, małej dotacji do 5 tysięcy zł oraz dopłat do kosztów pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub umowę o pracy. Podkreśliła, że do "tarczy" włączone zostaną nowe branże, np. sklepy z meblami, sklepy ogrodnicze czy budowlane.

