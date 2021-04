Wrocław: Policjanci pomogli samotnej, starszej kobiecie chorej na COVID-19

Epidemia koronawirusa cały czas trwa, a codziennie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób otrzymuje pozytywny wynik badania. Niestety, coraz więcej z nich zmaga się z ciężkimi objawami choroby. Część musi być hospitalizowana, ale część spędza ten trudny czas w domu. Są wówczas uzależnieni od pomocy członków rodziny lub np. sąsiadów. I właśnie dzięki pomocy opiekuńczych sąsiadów oraz wrocławskich policjantów, uratowano starszą mieszkankę dolnośląskiej stolicy – czytamy w komunikacie opublikowanym przez dolnośląską policję.

Niepokojący alarm

Cała sytuacja wydarzyła się pod koniec ubiegłego tygodnia. Z mundurowymi z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście skontaktowała się mieszkanka Biskupina. Kobieta poinformowała, że od kilku dni pomaga swojej sąsiadce, która jest zakażona koronawirusem i przebywa na izolacji domowej. Niestety, tego dnia nie mogła nawiązać kontaktu z seniorką, a przed jej drzwiami cały czas stoją przyniesione wcześniej zakupy.

Policjanci z jednostki przy ulicy Grunwaldzkiej, natychmiast pojechali na miejsce. Przed mieszkaniem oczekiwała już zaniepokojona sąsiadka. Mundurowi kilkukrotnie próbowali nawiązać kontakt z seniorką, jednak zza drzwi nikt nie odpowiadał. Funkcjonariusze w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia weszli do mieszkania, oczywiście mając na sobie odpowiednie ubrania ochronne.

Natychmiastowa pomoc

W jednym z pomieszczeń znaleźli starszą kobietę leżącą na łóżku, z którą kontakt był bardzo mocno utrudniony. Seniorka nie reagowała na bodźce, miała wysoką temperaturę i trudności z oddychaniem. Niestety, ale czas oczekiwania na karetkę pogotowia był bardzo długi, policjanci monitorowali więc stan kobiety oraz stosowali chłodzące kompresy, aby ulżyć chorej wrocławiance.

Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o natychmiastowym przewiezieniu kobiety do szpitala. Nie wiadomo, jakby ta historia się potoczyła, gdyby nie pomoc przybyłych na miejsce policjantów ze Śródmieścia.

"Warto podkreślić również postawę sąsiadki, która powiadomiła funkcjonariuszy o całym zdarzeniu, a wcześniej pomagała seniorce.To bardzo ważne nie tylko w dobie epidemii. Zwracajmy uwagę na osoby mieszkające obok nas. Warto porozmawiać z sąsiadami, poznać się i w razie potrzeby pomóc. Pamiętajmy, że może zdarzyć się tak, że to my będziemy w potrzebie. Wówczas najbliżej są właśnie sąsiedzi, którzy mogą nas wesprzeć w trudnych chwilach, a do takich niewątpliwie należy zachorowanie na koronawirusa i przebywanie na kwarantannie, czy izolacji" – apeluje policja.

Czytaj też:

"Reporterzy podają fake news". Szpital Narodowy odpowiada na tekst Onetu