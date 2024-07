Mowa nienawiści Marty Lempart

Za tym napisem widać było postaci dwóch panów, jeden z pałką bejsbolową w ręku, drugi z młotkiem, a pomiędzy nimi hoża dziewoja z łbem świni na tacy. Można wywnioskować, że ma to być komunikat zniechęcający migrantów do przybywania do naszego kraju. Pan minister uznał natomiast, że jest to mowa nienawiści i zapowiedział, że on na takie brewerie nie pozwoli. Oraz że przygotuje odpowiednie prawo. Zaznaczył też, że nie jest to żadne uderzenie w wolność słowa.

To ostatnie powinno być dla każdego jasne. Dokładnie tak samo jak istnienie w Peerelu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk nie było przejawem cenzury. Po prostu komunizm był system tak wspaniałym, że kto go kwestionował, musiał być albo wariatem, albo zachodnim sabotażystą.