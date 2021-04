"Reporterzy podają fake news". Szpital Narodowy odpowiada na tekst Onetu

Jak wygląda sytuacja w punkcie szczepień zorganizowanym na Stadionie Narodowym? Według portalu Onet nie jest dobrze.

Serwis w materiale "Jak wyglądają szczepienia na Stadionie Narodowym? Bałagan do kwadratu" opublikowanym w środę napisał, że we wtorek przed szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym panował bałagan organizacyjny, a w środę jest nieco lepiej, choć "problemów organizacyjnych nie brakuje (...) kolejka na zewnątrz zniknęła, a pojawiła się w parkingu podziemnym". Jeden ze stojących mężczyzn w kolejce także o tym mówi – że kolejka się przeniosła do garażu, "żeby ludzie nie widzieli, co tutaj się dzieje".

"Zmanipulowana informacja"

Jest odpowiedź Szpitala Narodowego. Biuro prasowe placówki zaznacza, że tekst Onetu opiera się na deinformacji.

"Artykuł zamieszczony na stronie głównej portalu Onet.pl, w którym reporterzy podają fake news o „przenoszeniu kolejki do środka budynku”, jest krzywdzący dla zespołu medyków punktu szczepień w Szpitalu Narodowym. Przekazuje nieprawdziwą i zmanipulowaną informację dotyczącą sytuacji z 7 kwietnia 2021 roku. Reporter w prezentowanym materiale rozmawiał z osobami, które, mimo naszych apeli, przyszły na szczepienie z ponad godzinnym wyprzedzeniem i tylko z tego powodu musiały zaczekać na swoją kolejkę. Wysoką ocenę organizacji szczepienia prezentują osoby wypowiadające się w końcowej części materiału wideo. Niestety, pozytywne opinie nie zostały zacytowane w samym artykule, nie ma do nich odniesienia również w jego tytule. Przez cały dzień szczepienia są realizowane bez opóźnień i bardzo płynnie. Prosimy o nie wprowadzanie dezinformacji, bowiem osoby przychodzące na swoją godzinę wchodzą bez kolejki" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Francja: Ruszyła rozlewnia szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19Czytaj też:

Kuczmierowski o decyzji EMA ws. AstraZeneki: Dobra informacja