Wiadomo ile osób otrzymało już dwie dawki szczepionki na COVID-19

W raporcie wykazano, że do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 774 610.

Po szczepionkach zanotowano 5695 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7769 dawek.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Prawie 15 tys. zakażeń

Mamy 14 910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało natomiast w środę rano Ministerstwo Zdrowia.

14 910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (2157), śląskiego (1863), wielkopolskiego (1476), dolnośląskiego (1434), małopolskiego (1221), łódzkiego (1093), lubelskiego (911), kujawsko-pomorskiego (776), pomorskiego (730), zachodniopomorskiego (704), warmińsko-mazurskiego (532), świętokrzyskiego (485), podkarpackiego (482), podlaskiego (277), opolskiego (256), lubuskiego (251). 262 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 480 osób – czytamy dalej w raporcie MZ.

Przedłużone obostrzenia

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w najbliższym czasie, po świątecznych wyjazdach Polaków, trzeba dokładnie przyglądać się sytuacji epidemicznej.

– Z tych powodów podjęliśmy decyzję, że obowiązujące obecnie obostrzenia zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia (...). Chcemy, żeby to był okres, który obejmuje też kolejny weekend, czyli to przedłużenie zasad bezpieczeństwa będzie obowiązywało do 18 kwietnia i wtedy w przyszłym tygodniu będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić dalej – mówił Niedzielski.