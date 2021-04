Prawie 15 tys. zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

14 910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (2157), śląskiego (1863), wielkopolskiego (1476), dolnośląskiego (1434), małopolskiego (1221), łódzkiego (1093), lubelskiego (911), kujawsko-pomorskiego (776), pomorskiego (730), zachodniopomorskiego (704), warmińsko-mazurskiego (532), świętokrzyskiego (485), podkarpackiego (482), podlaskiego (277), opolskiego (256), lubuskiego (251). 262 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 480 osób – czytamy dalej w raporcie MZ.

Wykonano już ponad 6,6 mln szczepień

Z rządowych danych opublikowanych we wtorek wynika, że w Polsce pierwszą dawkę otrzymało 4 591 351 osób, a drugą – 2 074 033 osoby. Razem wykonano 6 665 384 szczepienia.

W raporcie wykazano, że dzienna liczba szczepień we wtorek wyniosła 3552. Do Polski trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140.

Po szczepionkach zanotowano 5658 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7693 dawki.

Przyspieszenie procesu szczepień

Podczas wtorkowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk oświadczył, że w drugim kwartale – tak jak zapowiadał wcześniej rząd – nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

Polityk zapowiedział również, że w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką.

Dworczyk podkreślił, że celem jest zaszczepienie wszystkich osób powyżej 60. roku życia jeszcze w kwietniu. Zaapelował do punktów szczepień, aby przesuwały terminy szczepienia osób 60 plus z maja na kwiecień.

Przypomniał, że najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia, uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienie dla osób urodzonych w 1962 r., a w kolejnych dniach dołączać będą kolejne roczniki.

– W ten sposób, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 roku – poinformował Dworczyk. Terminy zapisów, aż do rocznika 1973, są zaplanowane do 24 kwietnia. Dworczyk wyjaśnił, że zapisy przez internet będą każdego dnia ruszać o północy, a poprzez infolinię o 6 rano.

