Najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym roku. Kataklizm nawiedził Birmę

Wstrząsy miały miejsce o godzinie 7:20 czasu polskiego (12:50 czasu lokalnego) około 16 kilometrów na północny zachód od miasta Sikong. Hipocentrum trzęsienia, czyli miejsce pod powierzchnią ziemi, w którym nastąpiło uwolnienie energii, znajdowało się na głębokości 10 kilometrów.

Dwanaście minut później w tym samym rejonie odnotowano kolejny, wtórny wstrząs o sile 6,8, którego źródło również znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Dane dotyczące intensywności wstrząsów wskazują, że mogły one doprowadzić do poważnych zniszczeń. Jest to najsilniejsze trzęsienie ziemi zarejestrowane w tym roku na świecie.

Nie odnotowano informacji o ofiarach

Z raportu USGS wynika, że epicentrum znajdowało się około 100 kilometrów na północ od miasta Monywa i 396 kilometrów na północ od stolicy kraju, Naypyidaw, natomiast hipocentrum trzęsienia było na głębokości 134 kilometrów.

Przedstawiciel władz poinformował, że rejon dotknięty kataklizmem nie jest gęsto zaludniony. Jak dotąd nie odnotowano informacji o ofiarach ani poważnych zniszczeniach.

Agencja Associated Press donosi, że w największym birmańskim mieście, Rangunie, mieszkańcy w popłochu wybiegali na ulice. Z kolei świadkowie cytowani przez agencję Reuters twierdzą, że w turystycznym mieście Pagan wielu gości hotelowych opuściło swoje pokoje, wyczuwając drgania ziemi.

Jeden z dziennikarzy AP, który przebywał w szpitalu w Rangunie w chwili trzęsienia, relacjonował, że odczuł dwa silne wstrząsy trwające około minuty. Wielu pacjentów, lekarzy oraz odwiedzających natychmiast ewakuowało się z siedmiopiętrowego budynku i próbowało skontaktować się z bliskimi.

Skutki trzęsienia ziemi

Wstrząsy były wyczuwalne także w północno-wschodnich Indiach, zwłaszcza w stanach Asam i Bengal Zachodni. Wstrząs odczuto również w rejonie Parku Narodowego Kaziranga, który odwiedzają książę William i księżna Kate w ramach swojej podróży po Indiach. Brytyjski dyplomata Scott Furssedonn-Wood, który przebywa w tym samym ośrodku co książęca para, uspokoił, że wszyscy są bezpieczni.

Trzęsienie ziemi spowodowało także zakłócenia w dostawach prądu w stanie Asam, gdzie awaria w jednej z elektrowni doprowadziła do przerw w zasilaniu. W stolicy regionu, Dispur, pojawiły się także problemy z telefonią komórkową. Lokalne służby nadal monitorują sytuację.

Wstrząsy były również odczuwalne w stolicy Bangladeszu, Dhace, oraz we wschodniej części Nepalu.

Warto przypomnieć, że w marcu 2011 roku na północnym wschodzie Birmy, w pobliżu granicy z Tajlandią, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8, które pochłonęło życie co najmniej 74 osób.