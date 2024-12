Jest nowy kandydat na ministra nauki. To jeden z najważniejszych polityków Lewicy

O potencjalnym następcy Dariusza Wieczorka na stanowisku ministra nauki informuje w piątek Wirtualna Polska.

Marcin Kulasek nowym ministrem nauki? "Jest bardzo poważnym kandydatem"

Serwis zwraca uwagę, że w tym kontekście dotychczas była mowa o wiceszefowej Kancelarii Senatu Karolinie Zioło-Pużak, wiceministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastianie Gajewskim, a także wiceministrze cyfryzacji Dariuszu Standerskim czy byłej polityk partii Razem Dorocie Olko.

"Ale wedle informacji Wirtualnej Polski bardzo poważnym kandydatem do objęcia teki ministra nauki i szkolnictwa wyższego jest obecny wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek" – czytamy.

Informatorzy portalu podkreślają, że polityk ten zna środowisko akademickie i – jak stwierdził jeden z polityków Nowej Lewicy – byłby bardzo dobrym kandydatem do objęcia teki szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Marcin Kulasek działał w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. W przeszłości był również przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Ponadto pracował jako wykładowca na studiach doktoranckich. W Nowej Lewicy pełni funkcję sekretarza generalnego. WP określa go jako jednego z najważniejszych polityków tego ugrupowania.

Dymisja Dariusza Wieczorka

Konieczność powołania nowego ministra nauki to konsekwencja rezygnacji Dariusza Wieczorka, którą ten ogłosił 19 grudnia. Polityk Lewicy stracił stanowisko po szeregu publikacji medialnych. Jak mówił na konferencji prasowej w czwartek, w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z hejtem wobec niego i wobec resortu, którym kieruje. Zapowiedział, że mimo dymisji, zamierza walczyć o swoje dobre imię. W obronie Wieczorka murem stanęli politycy Lewicy. Takiego zrozumienia nie otrzymał on jednak ze strony szefa rządu.

– Z satysfakcją przyjąłem decyzję ministra Wieczorka. Nie jest moją rolą rozstrzyganie, które z publikacji są prawdziwe, ale nie miałem wątpliwości, że za dużo tych nieszczególnych przypadków – powiedział wówczas Donald Tusk.

