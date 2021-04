"Intelektualne zadupie". Były poseł nie przebiera w słowach: Grupa cyrkowców-debili

Serwis internetowy Radia ZET napisał dziś o nowej wizji jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Tekst stanowi relację z jego udziału w programie vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

– W jakimś szpitalu w Polsce, w dużym mieście będzie afera, bo w krótkim czasie umrze dużo starszych ludzi. Ale to chyba nie na zarazę. Będzie o tym głośno – miał powiedzieć w czasie programu Jackowski.

"Czuję się ośmieszany"

Publikację Radia ZET w mocnych słowach skomentował w mediach społecznościowych Tomasz Jaskóła. Były poseł Kukiz'15 przyznał, że czuje się "ośmieszany".

"Żenujące pseudo dziennikarstwo. Intelektualne zadupie. Później się dziwię że w Polsce jest tylu anty szczepionkowców, anty 5G. Zamiast Big data mamy jasnowidzów. Zróbcie jeszcze wywiad z Ziembą. Śmiało. Wstyd. Dołóżcie panią Kołek, Komarenkę, Panią Edytę i wszystko" – napisał.

Jaskóła nawiązał też w swoim wpisie do "afery" związanej z kablem od prezydenckiego telefonu, które od rana rozgrzewa media społecznościowe. Jak podkreślił, część "dziennikarzy" i "polityków" właśnie udowodniła tą dyskusją, że "przynależą do grupy cyrkowców-debili, którzy nie poprowadzą nas do BIG DATA, lecz do 'jasnowidza' Jackowskiego". "To jest ten poziom. Nie mamy technologii np. szczepionek. Ale mamy dys[kusję] o kabelku" – napisał i dodał: "W tym czasie... szkoda pisać".

"U podstaw wszystkiego leży edukacja"

"Dlatego właśnie nadzieja w młodych ludziach. I dlatego taka o nich walka, żeby nie uwierzyli tym, którzy najpierw Polskę i Polaków ośmieszają a później łatwo tłumaczą: 'wiadomo, Żydzi (rytualne zabójstwa), Masoni'. Nie, nie. GŁUPOTA, OBSKURANTYZM jest największym wrogiem wspólnoty Dobra Wspólnego - Polaków" – czytamy.

"Z drugiej strony zaś głos rozsądku będzie 'przez Suwerena' wchodzącego do szpitala zagłuszającym głos rozsądku. Dlatego u PODSTAW wszystkiego leży EDUKACJA. Zrozumieli to Żydzi (od dawna), Anglosasi, Arabowie itd...." – zakończył swój wpis były parlamentarzysta.

