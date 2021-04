Święto ustanowione przez Jana Pawła II. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego

30 kwietnia 2020 r. był to dzień kanonizacji św. Siostry Faustyny Kowalskiej i papież w ten sposób uszanował przesłanie Jezusa jakie święta przekazała światu.

Starania o ustawienie Niedzieli Miłosierdzia Bożego świętem

W swoich objawieniach, św. Siostra Faustyna Kowalska usłyszała od Jezusa Chrystusa, że pragnie on, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. "Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników" – miał według relacji świętej, mówić Bóg.

Starania o ustawienie Niedzieli Miłosierdzia Bożego świętem trwały wiele lat. Kiedy siostra Faustyna została kanonizowana, papież Jan Paweł II ustanowił w dniu jej kanonizacji nowe święto – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto jest ruchome i zależy od daty świąt wielkanocnych, gdyż przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W Polsce, główne obchody Święta Miłosierdzia Bożego odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

"Jesteśmy wezwani do miłosierdzia"

– Miłosierdzie to postawa wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb, a dokładniej wobec jego braków duchowych i materialnych – tłumaczy bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, z okazji Niedzieli Miłosierdzia. Dzisiejsze święto rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia

Jak czytamy na stronie Konferencji Episkopatu Polski, bp Szlachetka przypomina, że hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia oparte jest na słowach Chrystusa zapisanych w Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

– A więc hasło to jest implikacją tych słów Chrystusa, bo z nich bardzo jasno wynika, że jako Jego uczniowie jesteśmy wezwani do miłosierdzia. I gdybyśmy dalej czytali ten fragment Ewangelii, to dowiemy się dokładniej, co to znaczy być miłosiernym: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie – podkreślił duchowny.