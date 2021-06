Dworczyk: Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach i galeriach handlowych

Szef KPRM poinformował, że zgodnie z zapowiedzią w czerwcu uruchomiono szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach, a do tej pory do tego programu zgłosiło się ok. 450 aptek z całej Polski i w tych aptekach można się szczepić.

Zaapelował też do farmaceutów, by jak najwięcej aptek włączało się do Narodowego Programu Szczepień. – Nabór ma charakter otwarty i ciągły, wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia, wystarczy przesłać tylko w formie elektronicznego oświadczenia, zgłosić się do oddziału NFZ regionalnego i mamy sprawę załatwioną i taki punkt powstaje – powiedział.

Wyraził też nadzieję, że poza szczepieniami na COVID-19 w aptekach będą też prowadzone szczepienia przeciw grypie, a w konsekwencji jedne i drugie szczepienia wpłyną bardzo pozytywnie na stan zdrowia Polaków.

Pilotaż w galeriach

Kolejnym miejscem szczepień, które zostały uruchomione w czerwcu - podkreślał Dworczyk - są galerie handlowe. Zaznaczył, że zostały do tego wypracowane wytyczne. – Chcemy, by szczepienia były dostępne wszędzie, galerie są takim miejscem, gdzie spotyka się bardzo dużo osób, gdzie bardzo dużo sposób odwiedza sklepy, kina. Wszystkie punkty, które są w tych galeriach umieszczone, chcemy by przy tej okazji była możliwość zaszczepienia się – powiedział.

Poinformował, że uruchomiono osiem takich pilotażowych punktów na terenie centrów handlowych, m.in. w Warszawie, Opolu, Bytomiu, Zabrzu, Łodzi i Toruniu oraz że trwają rozmowy z kolejnymi placówkami.

Szef KPRM został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej, jakim preparatem i od kiedy będziemy mogli zaszczepić się w aptekach i galeriach handlowych.

Dworczyk poinformował, że będą to szczepionki jednodawkowe firmy Johnson & Johnson. – Z czasem będą dołączane tam inne szczepionki, ponieważ od 1 lipca nastąpią zmiany jeśli chodzi o podawanie drugiej dawki – dodał.

– To, od kiedy możemy się szczepić uzależnione jest od momentu, kiedy dany punkt - dana apteka, dana galeria - wejdzie do programu. Już w wielu miejscach w Polsce możemy takie szczepienie wykonywać – powiedział minister.