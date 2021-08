Oświadczenie 52 senatorów. Padły 3 argumenty przeciwko "lex TVN"

Według autorów listu nowelizacji ustawy medialnej "łamie podstawowe wartości prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska".

Senatorowie zwrócili uwagę na fundamentalną rolę pluralizmu mediów i wolności słowa w demokracji. "Polacy mają do nich prawo i chcą mieć wybór źródeł informacji. Nie tak dawno odrzucili komunizm budowany na monopolu środków przekazu. Jedynym celem uchwalonej przez PiS, z pogwałceniem regulaminu Sejmu, ustawy »Lex TVN«, jest pozbawienie Polaków prawa do wolności słowa i przejęcie kontroli przez partię rządzącą nad kolejnym, po mediach publicznych i gazetach grupy Polska Press, ważnym medium niezależnym" – czytamy w oświadczeniu.

Drugim argumentem przywołanych przez senatorów będących w opozycji do rzadu są domniemane szkody, jakie nowe prawo mogłoby wywołać w relacjach z partnerami gospodarczymi Polski. "Psuje klimat współpracy i rodzi niepewność co do bezpieczeństwa ich własności. Ewentualne decyzje zagranicznych inwestorów o wycofaniu się z inwestowania w naszym kraju uderzyłyby w Polaków, polskie miejsca pracy i rozwój Polski. Winę za ten stan rzeczy poniosą wszyscy, którzy poprą tę ustawę. My tego nie zrobimy" – zapewniają politycy.

Po trzecie, ich zdaniem wejście w życie "lex TVN" zrujnowałoby relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, które od lat są podstawą naszego bezpieczeństwa.

„Lex TVN” jest więc nie tylko aktem bezprawia i działaniem przeciwko wolności, ale także uderzeniem w bezpieczeństwo Polski. Z uznaniem dostrzegamy ostatnie głosy zza oceanu o znaczeniu sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych, opartego o wspólne wartości i interesy. Uważamy, że wszelkie bezprawne działania naruszające umowy z sojusznikami godzą w polską rację stanu" – kontynuują autorzy pisma.



Na koniec senatorowie zaapelowali do posłów, by ci "nie bronili prawa forsowanego w interesie partii rządzącej" w przypadku, gdyby wyższa Izba wyższa parlamentu odrzuciła nowelizację.

Czytaj też:

Duda nie podpisze "lex TVN"? Jackowski: Prezydent przygotowuje gruntCzytaj też:

Sprawa jest już przesądzona. Parlament Europejski zajmie się "lex TVN"Czytaj też:

"Bardzo kontrowersyjne rozwiązanie". Prezydent Duda o ustawie medialnej