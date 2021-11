Szczecin: Rodzinny dramat. Nie żyją trzy osoby, świadkiem 11-letni chłopiec

W nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Józefa Romana w Szczecinie (Stołczyn) doszło do awantury podczas imprezy. Jeden z uczestników spotkania miał się rzucić z nożem na kobietę. Niestety, zmarła ona w szpitalu z powodu zadanych przez mężczyznę ciosów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Szczecinie – informuje radioszczecin.pl.

Chłopiec wezwał policję

Według nieoficjalnych informacji, ofiary to dwie kobiety i mężczyzna. Osoby te były ze sobą spokrewnione – to żona i mąż oraz 63-letnia teściowa. Na miejscu zdarzenia miał być obecny jeszcze 11-letni chłopiec, który to powiadomił policję. Dziecko było świadkiem morderstw. Wszystko wskazuje na to, że tragedia ma podłoże o charakterze rodzinnym. Lokalne media podają, że mężczyzna najprawdopodobniej najpierw zamordował obie kobiety, a następnie sam odebrał sobie życie.

Wszystkie okoliczności tej tragedii ma wyjaśnić wszczęte już śledztwo szczecińskiej prokuratury. Miejsce zbrodni zostało zabezpieczane przez specjalistów. W planach jest sekcja zwłok ofiar.

– W związku z tym w sobotę prokurator na miejscu zdarzenia z udziałem techników kryminalistyki jak również policji wykonywał czynności procesowe. Oprócz przeprowadzonych oględzin na miejscu zdarzenia do dyspozycji prokuratora zabezpieczono ciała trzech osób, które w związku z tym zdarzeniem poniosły śmierć. Prokurator planuje przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskich tychże osób – przekazała Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.