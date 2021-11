Kto ogląda TVP Info? Rośnie liczba widzów z wyższym wykształceniem

Analizę opublikował serwis branżowy wirtualnemedia.pl. "TVP Info nadal najchętniej oglądają osoby z wykształceniem podstawowym, ale udział takich widzów spada – z 51,59 proc. widowni w 2019 roku do 49,72 proc. w 2020 roku i 45,77 proc. w 2021 roku (w całym rynku jest to 43,76 proc.). Wyraźnie rośnie udział widzów z wykształceniem wyższym, którzy w tym roku stanowią 17,27 proc. widowni stacji (18,68 proc. w całym rynku). Rok wcześniej było to 12,79 proc., a dwa lata wcześniej – 11,01 proc." – czytamy.

Coraz więcej widzów z wyższymi dochodami

Rośnie nie tylko wykształcenie, ale także dochody widzów TVP Info.

"Biorąc pod uwagę średni miesięczny dochód netto danego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) można zauważyć, że TVP Info w tym roku ma względnie podobną strukturę widowni do całego rynku telewizyjnego w Polsce. W poprzednich dwóch latach TVP Info śledziło mniej osób z wysokimi dochodami, a więcej – z niskimi. Średni miesięczny dochód netto danego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca powyżej 5 tys. zł netto w okresie od 1 stycznia do 31 października wynosił 28,37 proc., rok wcześniej było to 20,72 proc., a dwa lata wcześniej – 18,52 proc. Z kolei w przypadku dochodów od 0 do 1400 zł w tym roku wynik wynosi 8,47 proc., a w poprzednich latach – odpowiednio 11,83 proc. i 17,21 proc." – opisują wirtualnemedia.pl.

Analiza pokazuje także, że TVP Info najchętniej oglądane jest przez emerytów, którzy stanowią 67,55 proc. widowni stacji. wszystkie stacje telewizyjne w Polsce w strukturze widowi średnio mają 44 proc. emerytów.

