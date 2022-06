Nieoficjalnie: Dwaj lekarze ze szpitala w Zdunowie zatrzymani przez CBA

Duklanowski przekazał informację dotyczącą współpracowników marszałka Senatu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"CBA zatrzymało kolejnych dwóch lekarzy - byłych podwładnych T. Grodzkiego. Chodzi o Bartosza K. i Janusza P. To obecny i były prezes Fundacji Pomocy Transplantologii założonej przez Grodzkiego. Usłyszeli już zarzuty - K. - prania brudnych pieniędzy i J. – korupcji" – napisał na Twitterze.

Senat nie uchylił immunitetu

18 maja Senat odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu senatora, marszałka izby Tomasza Grodzkiego.

Za uchyleniem Grodzkiemu immunitetu głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Senatorowie PiS dopytywali, dlaczego zwlekano ponad 400 dni z procedowaniem wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu. Marszałek odparł, że to efekt błędów proceduralnych popełnionych przez prokuraturę.

Zarzuty o przyjmowanie łapówek

Uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego domagała się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała ponowny wniosek w tej sprawie. Według tej prokuratury Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Chodzi o art. 228 Kk, czyli zarzut "sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną".

Prokurator regionalny w Szczecinie Artur Maludy poinformował senatorów we wtorek, że z zeznań 20 świadków wynika, że Grodzki "miał przyjąć kwotę nie mniejszą niż 24 tysiące 150 złotych w związku z leczeniem 13 pacjentów" i miało to nastąpić w okresie od 1996 r. do 2012 r. Według niego w większości przypadków pieniądze te były wręczane Grodzkiemu na terenie szpitala, a w dwóch przypadkach pieniądze zostały wręczone w prywatnym gabinecie lekarskim.

