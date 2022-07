Viessmann buduje w Polsce fabrykę. "Polacy jeździli do Niemiec zbierać szparagi..."

Grupa Viessmann rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w którym mają być wytwarzane przede wszystkim pompy ciepła oraz komponenty. Docelowo zakład ma zatrudniać ok. 3 tys. pracowników.

Morawiecki: Dziś niemieckie inwestycje technologiczne trafiają do Polski

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

– Bardzo się cieszę się z tego, że Polska staje się takim centrum rozwoju pomp ciepła, technologii energooszczędnej, technologii wysoko zaawansowanych innowacyjnych produktów, które mają służyć do obniżania rachunków za prąd i do tego, aby to, co służy ochronie środowiska, jednocześnie służyło ochronie portfeli Europejczyków i Polaków – mówił szef rządu.

Komentując rozpoczęcie budowy premier Morawiecki wspomniał w mediach społecznościowych o transferze niemieckich inwestycji do Polski.

"Firma Viessmann wybuduje w Polsce fabrykę, w której powstanie nawet 3 tys. nowych miejsc pracy. Jeszcze niedawno Polacy jeździli do Niemiec zbierać szparagi. Dziś niemieckie inwestycje technologiczne trafiają do Polski" – czytamy.

Nowa fabryka jeszcze w tym roku

Nowy zakład ma być blisko cztery razy większy od obecnego. Powstanie na gruncie o powierzchni ponad 17 ha, który firma kupiła od miasta na terenie byłego lotniska.

Zakład ma rozpocząć swoją działalność już pod koniec 2022 r.

Grupa Viessmann jest producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 tys. kW, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii.