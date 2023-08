Obchody 79. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

W Domu Przedpogrzebowym znajdującym się na cmentarzu żydowskim otwarto wystawę poświęconą dziedzictwu łódzkich Żydów, na którą składają się fotografie ważnych miejsc związanych z historią żydowskich mieszkańców miasta oraz pamiątki, które zostały odnalezione podczas rewitalizacji łódzkich kamienic.

Jak podkreśla współtwórca wystawy fotograf Maciej Kopa, "ta wystawa jest wystawą zbiorową pokoleń ludzi, którzy tworzyli to miasto, i którzy nie tylko w sposób materialny zostawili swój dorobek, ale i swój dorobek duchowy, który bardzo trudno było nam tutaj pokazać. Miejsce tej wystawy jest też szczególne – gdyż to tu kończyła się historia tych ludzi, a rozpoczynała się ta przed duże 'H'. Połączyliśmy w tej wystawie to, co zostało po tej stronie muru cmentarnego, ale i tę drugą stronę muru cmentarnego".

Likwidacja getta

Dokładnie 29 sierpnia 1944 roku z Łodzi wyruszyła w stronę obozu Auschwitz-Birkenau ostatnia grupa Żydów z Litzmannstadt Getto. Dziś w 79.rocznicę upamiętniającą likwidację tego drugiego, co do wielkości, Getta na terenie Europy na łódzkim Cmentarzu Żydowskim i na Stacji Radegast odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia.

Modlitwę za zmarłych odmówił Dawid Szychowski – rabin Łodzi, natomiast Kadisz za zmarłych odmówił Szymon Szychowski. Za ofiary łódzkiego Getta wspólnie modlili się abp Grzegorz Ryś oraz przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich.

Uroczystości na łódzkim kirkucie zakończyło złożenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym likwidację łódzkiego Getta przez ocalałych.

Przez 5 lat okupacji przez łódzkie Getto przeszło 200 000 Żydów z Łodzi, z pobliskich miejscowości oraz z miast Rzeszy i protektoratu Czech i Moraw. Cierpiących głód mieszkańców zmuszono do niewolniczej pracy na rzecz niemieckiej gospodarki wojennej. Latem 1944 roku na rozkaz niemieckich władz okupacyjnych Getto zlikwidowano jako ostatnie w Europie. Wojnę przeżyła tylko garstka jego mieszkańców.

