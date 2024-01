Szczecin: Zgromadzenie sędziów z udziałem wiceministra sprawiedliwości

W grudniu 2023 r. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar został zaproszony do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Minister zaproszenie przyjął oraz zwrócił się z prośbą do samorządu sędziowskiego o zgłoszenie i zaopiniowanie trojga kandydatów do objęcia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego.

Wiceminister-sędzia spotkał się z sędziami. "Nowe otwarcie"

W imieniu ministra sprawiedliwości w piątkowych obradach wziął udział wiceminister Dariusz Mazur – sędzia z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, który według MS, "doskonale zna specyfikę środowiska".

"Samorząd sędziowski pozytywnie ocenił inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości oraz uczestnictwo przedstawiciela kierownictwa resortu w obradach. Wiceminister Dariusz Mazur zapoznał się z sytuacją kadrową Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Obie strony zgodnie stwierdziły, że udział wiceministra w dzisiejszym posiedzeniu stanowi szansę na przywrócenie roli samorządu sędziowskiego oraz nowe otwarcie we wzajemnych stosunkach" – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Przywracamy zasady praworządności

Nowe kierownictwo resortu zapewnia, że "z uwagą wsłuchuje się w głos środowiska sędziowskiego, które w poprzednich latach było ignorowane".

"Przy wyborze władz sądów Ministerstwu Sprawiedliwości zależy na uwzględnieniu opinii osób, które przez lata współtworzyły daną apelację. Przekonanie, że można odgórnie wpływać na obsadę kierownictwa sądów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu samorządu sędziowskiego należy uznać za niebezpieczne i przyczyniające się do podważenia w społeczeństwie autorytetu władzy sądowniczej" – napisano.

Według resortu "współpraca pomiędzy sądownictwem a administracją rządową powinna opierać się na fundamentach wzajemnego zaufania i szacunku".

"Nie może dochodzić do sytuacji, w których pod pretekstem «dyscyplinowania» sędziów, oczekuje się od nich pełnego podporządkowania władzy. Konstruktywny dialog między Ministerstwem Sprawiedliwości a organami sądowymi przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do państwa i prawa oraz przywrócenia w Polsce zasad praworządności" – przekonuje MS.

