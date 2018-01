Macierewicz reaguje na oskarżenia Blumsztajna: Kieruję sprawę na drogę sądową

– Myślę, że tak radykalne zwolnienia są reakcją nie tylko na sytuację w tym resorcie, ale na to że Macierewicz złamał pewne tabu, wyciągnął teczki na Morawieckich. Ja zresztą czekałem na to, bo wszystkie wzloty polityczne Macierewicza się kończyły na tym że on wyciągał teczki i lądował z nimi w wychodku – mówił Blumsztajn na antenie TVN24.

Na pytanie Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy”, skąd Blumsztajn posiada takie informacje, dziennikarz odparł, że z „Gazety Wyborczej”.

Antoni Macierewicz zapewnił, że skieruje sprawę na drogę sądową.