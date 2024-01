Odbudowa Pałacu Saskiego. Sienkiewicz zabrał głos

W piątek minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze spółki Pałac Saski, które mają realizować projekt odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienicy przy ul. Królewskiej. W wyniku podjętej uchwały swoje stanowiska stracili prezes Pałacu Saskiego Jan Edmund Kowalski, wiceprezes ds. finansowych Robert Cicirko oraz członek zarządu Robert Bernisz. Nowym prezesem spółki został Jan Zajączkowski. Spółka Pałac Saski istnieje od 1 grudnia 2021 roku.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało odbudowę Pałacu Saskiego już w 2018 roku przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbudowa pałacu zaczęła się 18 sierpnia 2022 roku.

Co dalej z odbudową Pałacu?

Po ostatnich działaniach Bartłomieja Sienkiewicza wobec mediów publicznych oraz wcześniejszych wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej powstało pytanie o przyszłość projektu odbudowy pałacu. Tymczasem szef MKiDN wskazał, że "odbudowa Pałacu Saskiego to oczekiwanie większości Polaków", zatem także i on jest jego zwolennikiem. Bartłomiej Sienkiewicz przypomniał, że do odbudowy budynków obliguje go ustawa.

– Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, który łączy wszystkich Polaków. To jest Ołtarz Ojczyzny, ostatnia wielka powojenna rana Warszawy. Blizna, którą trzeba zaleczyć – powiedział.

– Nie może być tak, że z jednej strony Ołtarza Ojczyzny znajduje się hotel z kasynem, a z drugiej – biznesowe centrum. To jest uwłaczające, symbolicznie uwłaczające. Dlatego ta przestrzeń musi być zabudowana. Jestem przekonany o konieczności uleczenia tej rany i właściwej obudowy Ołtarza Ojczyzny i wydaje mi się, że to przekonanie nie jest moim indywidualnym, tylko przekonaniem większości Polaków – dodał Bartłomiej Sienkiewicz.

