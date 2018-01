Wybuch gazociągu w Wielkopolsce. Trwa akcja strażaków

Do eksplozji gazociągu doszło ok. północy. Powodem było rozszczelnienie instalacji. Spłonęły trzy budynki mieszkalne i jeden gospodarczy. Słup ognia był potężny – miał ok. 30 metrów.

Obecnie sytuacja jest opanowana. Trwa kontrolowane wypalanie gazu, który znajduje się jeszcze w odseparowanej części gazociągu. Wcześniej strażacy ewakuowali okolicznych mieszkańców. Teraz dogaszają pożar.

Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman zapowiedział pomoc dla poszkodowanych, również finansową. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu zdarzenia pracuje policja.