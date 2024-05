"Nie wyobraża sobie". Szykuje się ostry spór Dudy z Tuskiem

Pod koniec rządów PiS uchwalono ustawę, która nadaje prezydentowi wpływ na obsadę kluczowych stanowisk przypisanych Polsce w Unii Europejskiej. Kandydatów przedstawia rząd, ale ich akceptacja wymaga zgody głowy państwa. Jednak politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że ustawa jest niekonstytucyjna.

W kuluarach najczęściej mówi się, że to Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, będzie polskim kandydatem na unijnego komisarza. Co ciekawe, lider PiS Jarosław Kaczyński przedstawił niedawno własnego kandydata na to stanowisko. Ma nim być Jacek Saryusz-Wolski.

Kolejne spięcie z rządem?

Jak donosi Wirtualna Polska, prezydent nie zamierza pozwolić, aby rząd Donalda Tuska wybrał polskiego kandydata ignorując jego zdanie.

– Po pierwsze, chcemy uniknąć zgrzytu i grania tematem w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Po drugie, prezydent nie wyobraża sobie, żeby rząd nie konsultował z nim nazwiska potencjalnej kandydatury. Po trzecie, mamy świadomość, że dużo zależy od wyników wyborów do PE i politycznej układanki w sprawie obsady stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej – powiedziała portalowi osoba z otoczenia Andrzeja Dudy.

Informatorzy wskazują, że już raz prezydent "poszedł na rękę" rządowi Donalda Tuska. Chodzi o sprawę odwołania Andrzeja Sadosia z funkcji stałego przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Brukseli oraz kilkunastu innych ambasadorów. Teraz Andrzej Duda, na zasadzie wzajemności, domaga się wpływu na nominację kandydata do unijnego stanowiska.

– Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. I nie wiadomo, czy Ursula von der Leyen nadal będzie stała na czele Komisji Europejskiej. Rozmowy na temat kandydatów na unijne stanowiska powinny odbyć się po wyborach, a nie teraz – powiedział informator.

