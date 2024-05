Likwidacja CBA. "Kalendarz będzie w ręku prezydenta Dudy"

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał 22 kwietnia na konferencji prasowej, że przygotowany jest projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Jednocześnie w ramach policji powstanie nowa instytucja, której zadaniem będzie zwalczenie korupcji. Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK) przejmie większość obowiązków od CBA. Pozostałe zadania trafią do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Likwidacja CBA znalazła się w umowie koalicyjnej podpisanej w listopadzie 2023 r. przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę.

Tak rząd Tuska zamierza walczyć z korupcją

– Mamy projekt, ten projekt jest w planie pracy Rady Ministrów. Zorganizowaliśmy dużą, publiczną konferencję z ministrem Bodnarem i ministrem Kierwińskim dwa tygodnie temu, żeby opinii publicznej przedstawić, jak rząd Donalda Tuska zamierza walczyć z korupcją. Elementem tego jest likwidacja CBA, powołanie nowych struktur. Ten kalendarz [prac – przy. red.] będzie w ręku prezydenta Dudy – powiedział Tomasz Siemoniak na antenie radiowej "Trójki".

– Mam nadzieję, że ta ustawa będzie uchwalona przed wakacjami. Nie wiem, dlaczego prezydent tak politycznie do tej sprawy podchodzi. Myślę, że gdy będzie zapoznany z wynikami audytu tej służby, to zmieni zdanie. Nie wiem, czy zmieni aż tak, że podpisze ustawę, natomiast wydaje mi się, że prezydent po prostu nie ma, jak zresztą w wielu sprawach przez te osiem lat, pełnej wiedzy, co tam się tak naprawdę działo – dodał minister koordynator służb specjalnych.

Znaczące słowa prezydenta Dudy o CBA

Podczas piątkowych obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda stwierdził, że udało się zmienić przesiąkniętą korupcją polską mentalność. – To jeden z cudów, które nastąpiły w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 25 lat. To wielki dorobek naszego społeczeństwa – przekonywał.

– CBA to jest niezwykle ważne biuro, które – jak wiecie doskonale, zwłaszcza ci, którzy pamiętają aferę Rywina i wszystkie skandale – odegrało wielką rolę w zmianie polskiej mentalności w tym aspekcie – podkreślił.

