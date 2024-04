Będzie nowa instytucja do walki z korupcją. Jest nazwa

Likwidacja CBA znalazła się w umowie koalicyjnej podpisanej w listopadzie 2023 r. przez KO, Trzecią Drogą i Nową Lewicę. Wygląda na to, że koalicja rozpoczyna realizację przedsięwzięcia.

Likwidacja CBA, nowa instytucja do walki z korupcją

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał podczas konferencji prasowej, że przygotowany jest projekt ustawy o likwidacji CBA, jednocześnie w ramach policji powstanie nowa instytucja, której zadaniem będzie zwalczenie korupcji. Centralne Biuro Zwalczania Korupcji przejmie część obowiązków od CBA.

Siemoniak powiedział, że niektóre sprawy korupcyjne mają charakter lokalny w związku z czym mogą być skuteczniej ścigane przez policję zorganizowaną na wzór CBŚP. – Jeśli państwo śledzą działania CBA przez ostatnie lata, zauważą, ile tam jest spraw, które mają charakter wyłącznie lokalny – argumentował, dodając, że potrzebna jest instytucja, aby walczyć z korupcją na niskim szczeblu. – Policja zorganizowana na wzór CBŚP, która pokazuje, że jest skuteczna – powiedział Siemoniak.

Kompetencje ABW i Administracji Skarbowej

Jeśli chodzi o ABW, to instytucja będzie nadal działać na poziomie rządowym i ogólnokrajowym, współpracując ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Krajowa Administracja Skarbowa ma z kolei przejąć obszar oświadczeń majątkowych od CBA. – ABW ma w swych zadaniach walkę z korupcją, więc to dla nich nic nowego. Ma przejąć walkę z korupcją na tym poziomie rządu, ogólnokrajowym, wielkich zagrożeń razem ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Krajowa Administracja Skarbowa przejmie obszar CBA o oświadczeniach majątkowych – zapowiedział Siemoniak.

Siemoniak: Współczesne państwo musi wyprzedzać korupcję

Siemoniak podkreślił, że w przekonaniu rządu korupcja to nie tylko zjawisko kryminalne, które przez odpowiednie służby powinno być ścigane. – Korupcja ma dużo większe skutki i badania wpływu korupcji na poziom zaufania do instytucji czy inwestowania w danym kraju. Ma to wszystko zasadniczy wpływ, gdy pojawia się wirus czy rak korupcji. Współczesne państwo musi wyprzedzać korupcję — oznajmił.

Zdaniem ministra przez ostatnie osiem lat pozycja Polski pod tym względem się znacząco pogorszyła. Te wskaźniki korupcji pokazują, że nie jest dobrze. – Zostały zmienione wytyczne do walki z korupcją, tak zwana tarcza antykorupcyjna, obowiązująca od stycznia 2015 r. w niezmienionym stanie dotrwały do marca tego roku, gdy premier Tusk po całej procedurze wydał nowe wytyczne po to, aby pokazać nową organizację walki z korupcją i zachęcić do tego, aby różne organa zaczęły widzieć w tym problem i priorytet obecnego rządu — powiedział polityk.

– To, że równie pozytywna opinia prezydenta się pojawiła, poczytuję za wolę tego, aby walka z korupcją była ponadpartyjna, bo te kwestie przecinają podziały. Wiążą się z tym, kto rządzi. Inną kwestią jest przygotowany przez nas projekt likwidacji CBA, wywodzący się z przekonania, że z jednej strony chcemy walczyć z korupcją, ale tej mizernej skuteczności, będzie mówione jeszcze o skuteczności tej instytucji. Kwestie upartyjnienia, a nie działania w interesie państwa – powiedział Siemoniak.

