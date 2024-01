Olejnik się doczekała. TVP publikuje przeprosiny

Sąd Apelacyjny wydał na początku 2023 roku prawomocny wyrok, który podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego o przeprosinach dla dziennikarki TVN Moniki Olejnik. Telewizja Polska w "Alarmie!" z 2018 r. sugerowała, że kamienica, w której mieszka prowadząca "Kropki nad i", była powiązana ze złodziejską reprywatyzacją, jaka miała miejsce w Warszawie za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W związku z tym, że przeprosiny nie pojawiły się w TVP, a stacja nie skierowała wniosku o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, pełnomocnik Olejnik złożył w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej.

TVP przeprosiło Monikę Olejnik. Apelowała o to od miesięcy

Tuż po przejęciu TVP przez nowe władze, Monika Olejnik atakowała polityków PiS i dziennikarzy, a przy okazji przypominała w swoich mediach społecznościowych, że wciąż czeka na przeprosiny od publicznego nadawcy.

"Pracownicy TVP, zamiast mnie przeprosić, próbują blokować dostępu do wolnych mediów w towarzystwie polityków PiS!" – pisała dziennikarka TVN24 na Instagramie. "Czy Jarosław Kaczyński przyjechał do siedziby TVP, ponieważ chciałby zagrać w "Ogniem i Mieczem" czy w "Potopie"? Z marzeń o aktorstwie nie warto rezygnować. Przy okazji przypomnę – TVP S.A. do dzisiaj do g. 15.48, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w ZAKRESIE PUBLIKACJI PRZEPROSIN!" – dodawała w innym wpisie.

Dziennikarka TVN24 się doczekała. Opublikowano oświadczenie

Teraz przeprosiny zostały opublikowane na stronie internetowej TVP Info.

"Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Panią Monikę Olejnik za naruszenie Jej dóbr osobistych w związku z publikacją w audycjach "Alarm!", "Wiadomości" i "Minęła Dwudziesta" nieprawdziwych sugestii na temat okoliczności nabycia przez Panią Monikę Olejnik mieszkania w Warszawie. Mieszkanie zostało nabyte przez Panią Monikę Olejnik bez wad prawnych, w sposób niebudzący wątpliwości co do uczciwości transakcji. Powyższe oświadczenie publikowane jest w wyniku przegranego przez Telewizję Polską S.A. procesu sądowego. Niniejsze przeprosiny dotyczą audycji emitowanych w 2018 roku" – brzmi treść przeprosin TVP dla Moniki Olejnik.

