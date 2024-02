To on powalczy z Trzaskowskim o Warszawę. Kaczyński ogłosił kandydata

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kandydat PiS na urząd prezydent Warszawy to prawnik oraz badacz doktryn polityczno-prawnych. W latach 2019-2023 pełnił funkcję wojewody łódzkiego. W 2023 r. piastował stanowisko wojewody mazowieckiego.

– Warszawa może się w pewnym momencie zapalić jak latarnia, która oświetli ten mocno zaciemniony krajobraz naszego kraju. Jak to w różnych okolicznościach się mówiło i pisało, trzeba człowieka. Trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie, kto podejmie się tak piekielnie trudnego zadania. Mamy kogoś takiego, to Tobiasz Bocheński – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii.

– Jest człowiekiem sprawdzonym w praktyce. Można mieć szeroką wiedzę, ale nie mieć daru praktycznego działania. Pan Tobiasz Bocheński był dwukrotnie wojewodą. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że pan Tobiasz Bocheński jest człowiekiem, który jest w stanie podjąć wszelkie wyzwania ze świadomością, że one są trudne. Nie tylko ma ich świadomość, ale wie, jak w sposób praktyczny je rozwiązywać – kontynuował Kaczyński.



Kaczyński: Chcemy mieć europejską stolicę

W swoim wystąpieniu Kaczyński podkreślił, że Polacy są dużym europejskim narodem i potrzebują dużą i poważną stolicę. – To wyzwanie bardzo istotne, ono wymaga przełamania tego wszystkiego, co ciągle jeszcze jest – stwierdził.

Prezes PiS podkreślił, że funkcjonowanie miasta jest w ogromnej mierze zależne od jego władz – od tego, kto nim zarządza, jakim jest człowiekiem, jak postępuje. – Trzeba powiedzieć od razu, że tutaj jest przed przyszłym prezydentem bardzo wiele do zrobienia. Nie będę się nad tym rozwodził, nie przyszedłem, by dokonywać ocen, ale ostatnie lata, ostatnie 18 lat, to wiele problemów. A jeśli chodzi o rządy tego pana, który dziś jest prezydentem, to te już poprzednio istniejące problemy zostały wzmożone, „wzbogacone” o szereg innych, które wynikają z przyjętej ideologii – stwierdził.

Kaczyński: Nie ma lepszego kandydata

Prezes PiS podkreślił, że Tobiasz Bocheński jest człowiekiem, który spełnia "wszelkie wymogi w sferze intelektualnej". – Trzeba być bardzo intelektualnie wyrobionym i znającym historię myśli europejskiej, wolnościowej, by w przemyślany sposób podejść do wszystkich problemów. Pan Bocheński tego rodzaju przygotowanie ma w tej dziedzinie – mówił.

Kaczyński podkreślił jednak, że kandydat PiS jest przede wszystkim praktykiem i w przeszłości pełnił funkcję wojewody łódzkiego i mazowieckiego.

– Lepszego kandydata nie ma i długo nie będzie – zapewnił.

Czytaj też:

Kto kandydatem PiS na prezydenta? Wymowne wyniki sondażuCzytaj też:

Biejat wystartuje na prezydenta Warszawy? Zabrała głos