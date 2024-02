Biejat wystartuje na prezydenta Warszawy? Zabrała głos

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował o samodzielnym starcie Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 i 21 kwietnia.

Wobec fiaska koncepcji koalicji KO z Lewicą na najbliższe wybory, do ciekawej sytuacji może dojść w Warszawie. Koalicjant formacji kierowanej przez Donalda Tuska może bowiem wystawić w stolicy bardzo mocną potencjalnie kandydaturę. Chodzi o wiceprzewodniczącą Lewicy Razem, wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat.

Prezydent Warszawy. Biejat: Jestem zainteresowana

O odniesienie się do sprawy polityk została poproszona na antenie TVN 24.

– Ta decyzja jeszcze ostatecznie przed nami. […] W sobotę jest posiedzenie Rady Krajowej Nowej Lewicy, również w weekend spotyka się Rada Krajowa Partii Razem i będziemy podejmować decyzję o wspólnym starcie w wyborach sejmikowych i w wielu regionach – potwierdziła Biejat.

Polityk zaznaczyła, że ostateczna decyzja, kto będzie kandydował na prezydenta Warszawy, zostanie podjęta wspólnie. – W Warszawie idziemy szerszą koalicją, również z ruchami miejskimi, ale jeśli mnie pan pyta czy w to wchodzę, to mogę powiedzieć, że oczywiście chciałabym, żeby kandydatem Lewica kobieta, jestem zainteresowana, ta rozmowa jest na stole, jest to jedna z możliwości – dodała.

Wybory samorządowe. Tusk: Będziemy współpracować

Ogłaszając decyzję o samodzielnym starcie, lider KO zapowiedział bliską współpracę z koalicjantami z rządu.

– Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że będziemy bardzo blisko i naprawdę serdecznie współpracować w czasie tej kampanii. W bardzo wielu miejscach, szczególnie tam, gdzie mamy bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta (...) wydaje mi się, że bez większego problemu powinniśmy budować taką pełną "koalicję 15 października" – powiedział Tusk.

– Zrobię wszystko, aby być obecnym w tej kampanii, zainwestować maksimum w najlepszych możliwych ludzi, bo samorząd to są ludzie. Nas czeka bardzo ciężka harówa wspólnie z przedstawicielami samorządu, żeby odbudować rangę samorządu – powiedział Tusk podczas wspomnianej konferencji prasowej.

