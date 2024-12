Wydłuża się lista kandydatów "niezależnych". Nowicka wychwala Biejat

W niedzielę Lewica ogłosiła, że kandydatką ugrupowania w wyborach prezydenckich będzie wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zdaniem jej klubowej koleżanki Wandy Nowickiej, Biejat jest "kandydatką niezależną". Po odejściu z Razem nie zapisała się bowiem do Lewicy. – Magdalena Biejat jest kandydatką prawdziwie niezależną. Nie należy do żadnej partii, również nie należy do Nowej Lewicy – powiedziała Nowicka w poniedziałek w programie "Onet Rano".

– To jest naprawdę znakomita kandydatka. Wiadomo, z tej puli znakomitych nazwisk i osobowości trzeba było kogoś wybrać – oznajmiła Nowicka, przekonując, że jej formacja miała duży wybór.

Obfitość "niezależnych" kandydatów na prezydenta

13 listopada, kiedy Szymon Hołownia oficjalnie zadeklarował start w wyborach prezydenckich, oznajmił w swoim przemówieniu, że zdecydował się być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chce być niezależnym prezydentem.

W reakcji na tę samoidentyfikację kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wyraził przekonanie, że w nadchodzących wyborach tylko on jest niezależnym od POPiS kandydatem i zaproponował marszałkowi Sejmu publiczną dyskusję. Hołownia odmówił debaty z Mentzenem w formule jeden na jeden.

Także popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki na konwencji 24 listopada został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". Takiego też określenia szef IPN często używa podczas swoich wystąpień i kontaktów z mediami.

7 grudnia na konwencji KO w Gliwicach o swojej niezależności zapewniał kandydat KO, a przemawiający tuż przed nim lider KO Donald Tusk przekonywał, że Rafał Trzaskowski jest tak niezależny, że aż przez to trochę osiwiał.

Pretendenci do prezydentury

Lista kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jest coraz dłuższa. Obecnie prezentuje się następująco: Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (bezpartyjny, popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie, lewicowy działacz Piotr Szumlewicz, Marek Woch, prezes Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy" oraz właśnie Magdalena Biejat.

Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło decyzję o niewystawianiu kandydata ze swojej partii i poparciu Szymona Hołowni.

