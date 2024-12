Biejat o słowach Dudy: Czasami brak mi słów. To jest jeden z tych momentów

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

W zeszłym tygodniu ta sama izba uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

Prezydent Andrzej Duda pytany o tę sprawę przez dziennikarzy powiedział: – Postkomunistyczna hydra, która broni i podkarmia pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce dzisiaj dała po raz kolejny głos, jak rozumiem, w PKW.

Biejat: Czasami brak mi słów i to jest jeden z tych momentów

Do słów Dudy odniosła się w TVN24 wicemarszałek Senatu i kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. – Naprawdę czasami brak mi słów i to jest jeden z tych momentów. No, ale jesteśmy w programie, muszę coś powiedzieć – stwierdziła.

– Prezydent po raz kolejny ustawia się jako obrońca konkretnej partii, swojego środowiska politycznego, mimo że od lat powinien był się ustawić ponad to, jeżeli chciałby być prezydentem wszystkich Polaków i po prostu godnie piastować ten urząd. I prawda jest taka, że niestety przyłożył się do chaosu, który mamy dzisiaj – przekonywała.

– Ten problem, który mamy, na które tak bardzo narzeka pan prezydent, na który tak bardzo krzyczy dzisiaj Jarosław Kaczyński, to jest bicz, który to środowisko ukręciło samo na siebie – dodała. Jej zdaniem "system sprawiedliwości został zdewastowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski niestety z czynnym udziałem prezydenta Andrzeja Dudy".

Wigilia wolna od pracy. Czy prezydent podpisze ustawę?

Zapytana, czy jest coś, za co może pochwalić Dudę po 10 latach prezydentury, Biejat wyraziła nadzieję, że wkrótce będzie mogła pochwalić głowę państwa za podpisanie ustawy o wolnej Wigilii.

